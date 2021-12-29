Генеральный директор «Шахтёра» рассказал о будущем Евгения Коноплянки

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мыслями о будущем полузащитника Евгения Коноплянки.
«Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно
Мудрик — это тот случай, когда нужно очень-очень большое терпение. От смены пяти тренеров до аплодисментов на «Сантьяго Бернабеу» был пройден серьезный путь. Сначала он пришел из Академии к Кривенцову в дубль, потом была аренда, затем был Фонсека и снова аренда, потом Каштру и аренда. Каждый пытался с ним работать, но ни у кого не получалось, а Роберто доказал всем, что нужно иметь другие подходы. В первый же день в Украине Роберто изъявил желание позвонить Мудрику, то есть Мишу он набрал для разговора первым», – цитирует Палкина пресс-служба горянков.
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