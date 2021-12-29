Жозе Пезейру стал главным тренером сборной Нигерии
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Футбольная федерация Нигерии (NFF) на официальном сайте объявила о назначении Жозе Пезейру на пост главного тренера сборной Нигерии.
Первым турниром, на котором сборная Нигерии выступит под руководством 61-летнего португальского специалиста, станет Кубок африканских наций, который стартует 9 января 2022 года. Напомним, ранее пост главного тренера сборной Нигерии занимал Гернот Рор.
Ранее Пезейру работал в таких клубах, как «Реал», «Спортинг», «Панатинаикос», «Рапид», «Брага», «Аль-Ахли», «Порту», а также возглавлял сборные Саудовской Аравии и Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что сборную Нигерии может возглавить главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Президент NFF Амаджу Пинник проводил встречу с португальским специалистом.
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