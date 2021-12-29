«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: Фоден открыл счёт

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. К 22-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

На 16-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден открыл счёт. Результативную передачу отдал хавбек «горожан» Кевин Де Брёйне.

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«Манчестер Сити» набрал 47 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (20) — на 14-м месте. Также «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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