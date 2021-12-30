«Челси» упустил победу в домашнем матче АПЛ с «Брайтоном»

В матче 20-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 28-й минуте матча нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отправил мяч головой в сетку с линии вратарской после навеса с углового и открыл счёт. Результативную передачу отдал хавбек Мэйсон Маунт. В компенсированное время встречи счёт сравнял форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек.

Лондонский «Челси» набрал 42 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон энд Хоув Альбион» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (47).

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