«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» благодаря голу Фодена

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Результативную передачу отдал хавбек «горожан» Кевин Де Брёйне. В концовке встречи защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отправил мяч в ворота хозяев, однако гол был отменён после просмотра VAR.
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«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41).
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