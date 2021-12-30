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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» благодаря голу Фодена

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» благодаря голу Фодена
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В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 16-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден. Результативную передачу отдал хавбек «горожан» Кевин Де Брёйне. В концовке встречи защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отправил мяч в ворота хозяев, однако гол был отменён после просмотра VAR.

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«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (20) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41).

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Англия - Премьер-лига. 20-й тур
29 декабря 2021, среда. 23:15 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 16'
Комментарии
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