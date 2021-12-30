Насри: Манчини пытался забрать меня в «Интер» и «Зенит»

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри рассказал, что нынешний наставник национальной команды Италии Роберто Манчини приглашал его в «Интер» и «Зенит».



«После конфликта он пытался привести меня и в «Интер», и в «Зенит», поскольку не выносит фальшивых людей, а вместо этого ценит искренних. У меня больше не было с ним проблем, и с тех пор мы всегда ладили», — рассказал Насри о своих отношениях с Манчини в интервью Canal+, фрагмент которого приводит FC Inter News.



С Роберто Манчини Самир Насри работал в британском «Манчестер Сити». Ранее футболист описал упомянутый выше конфликт.



«Это был выездной матч с «Вулверхэмптоном». У нас завязался конфликт, и он продолжил пререкаться со мной в первом тайме. Я попросил его остановиться. Если ты недоволен, замени меня. Этого не произошло, я собирался выйти на поле во втором тайме. В раздевалке я снял бутсы и сказал Яя Туре, сидевшему рядом, что если Манчини опять будет говорить со мной в таком тоне, я брошу в него бутсы. Тренер неуважительно относился к футболистам команды. Мы ругались, я называл его последними словами.



На следующий день я отправился в Париж, а через два дня оказался в запасе на матч с «Манчестер Юнайтед». Из Абу-Даби прилетел президент клуба, который хотел с нами увидеться. Он сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, мы победим. Я вернулся в команду, мы с Манчини помирились в частном самолёте, который он оплатил вместе со мной, чтобы я вернулся из Парижа», — рассказал Самир Насри.