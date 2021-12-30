Футболисты сборной Китая должны свести татуировки

Футболисты, выступающие за сборную Китая, должны свести свои татуировки. Появление новых тату на их телах строжайше запрещено.
Татуировки спортсменов в последнее время стали приковывать к себе большое внимание в Китае, и некоторые игроки используют майки с длинными рукавами, чтобы прикрыть нательные изображения.
Китайская спортивная администрация во вторник выступила со специальным заявлением на эту тему. «Все татуировки должны быть сведены. В особых случаях они должны быть прикрыты во время тренировок и соревнований по согласованию с командой», — говорится в заявлении, текст которого приводит Mathrubhumi.com.
Особенное внимание будет уделено командам U-20 и более молодым возрастам. При подписании контрактов работодатели будут обращать внимание на татуировки.
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