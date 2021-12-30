Молодые японские футболисты оригинально исполнили штрафной удар

Игроки «Такугавы Нгуэн» необычным образом исполнили штрафной удар в матче чемпионата школ Японии. Это видео было опубликовано в «твиттере» и моментально распространилось в Интернете.

Пятеро игроков расположились в штрафной площади, образовав круг и взявшись за руки, а ещё один отвлекал внимание соперников во вратарской. По сигналу они рассыпались в разные стороны, и один из футболистов успешно замкнул навесную передачу с фланга. Растерявшиеся защитники не смогли справиться с атаковавшим игроком, который головой отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Школа «Такугава Нгуэн» победила в матче со счётом 4:2, преподнеся оригинальный новогодний подарок своим болельщикам и любителям футбола всего мира.