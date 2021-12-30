Гендиректор «Шахтёра» сравнил Луческу и Де Дзерби

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сравнил бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу и нынешнего наставника «горняков» Роберто Де Дзерби.
«Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы. А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход. Считаю, в этом главная разница между ними.
Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто», — приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтёра».
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