Роман Шаронов о трансфере Ломовицкого: он может и пас отдать, и удар у него хороший

Бывший наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов высказал своё мнение о переходе в клуб полузащитника Александра Ломовицкого, являющегося воспитанником московского «Спартака».

«Ломовицкого я помню, еще когда работал с молодежным составом «Рубина» — он тогда играл за «Спартак» у Кононова. Мне нравятся игроки с такими игровыми качествами, как у него. Нравится, как он идет в дриблинг, и он всегда настроен на обострение. Это не значит, что он всегда обыгрывает. Он может и пас отдать, и удар у него хороший в завершении.

Не получится ли как с Иваном Игнатьевым? На мой взгляд, он [Игнатьев] не очень подходит под стиль «Рубина». Когда очень много длинных передач — это не самая сильная сторона Игнатьева. Подходит ли Ломовицкий под нынешний стиль игры «Рубина»? На мой взгляд, больше, чем Игнатьев, но время покажет», — заявил Шаронов в интервью изданию «Реальное время».