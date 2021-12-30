Роман Шаронов о трансфере Ломовицкого: он может и пас отдать, и удар у него хороший

Бывший наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов высказал своё мнение о переходе в клуб полузащитника Александра Ломовицкого, являющегося воспитанником московского «Спартака».
«Ломовицкого я помню, еще когда работал с молодежным составом «Рубина» — он тогда играл за «Спартак» у Кононова. Мне нравятся игроки с такими игровыми качествами, как у него. Нравится, как он идет в дриблинг, и он всегда настроен на обострение. Это не значит, что он всегда обыгрывает. Он может и пас отдать, и удар у него хороший в завершении.
Не получится ли как с Иваном Игнатьевым? На мой взгляд, он [Игнатьев] не очень подходит под стиль «Рубина». Когда очень много длинных передач — это не самая сильная сторона Игнатьева. Подходит ли Ломовицкий под нынешний стиль игры «Рубина»? На мой взгляд, больше, чем Игнатьев, но время покажет», — заявил Шаронов в интервью изданию «Реальное время».
- 30 декабря 2021
-
12:25
-
12:09
-
11:58
-
11:55
-
11:44
-
11:35
-
11:29
-
11:02
-
10:41
-
10:36
-
10:32
-
10:29
-
10:02
-
09:54
-
09:43
-
09:35
-
09:27
-
07:25
-
01:06
-
00:39
-
00:29
-
00:29
-
00:24
-
00:04
- 29 декабря 2021
-
23:40
-
23:31
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
23:12
-
23:01
-
22:58
-
22:49
-
22:18
-
21:58