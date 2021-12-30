Бывший владелец «Анжи» возглавил список самых обедневших за год миллиардеров России

Известный российский предприниматель Сулейман Керимов, ранее владевший футбольным клубом «Анжи», возглавил список самых обедневших российских миллиардеров по итогам 2021 года. Данный рейтинг опубликовала российская редакция Forbes.

Согласно сведениям источника, состояние Керимова за год сократилось почти на $ 6 млрд. Такие потери обусловлены падением цен на золото — Сулейман является владельцем крупной золотодобывающей компании. На данный момент активы семьи Керимовых оцениваются в $ 14,92 млрд.

Напомним, Керимов владел футбольным клубом «Анжи» с 2011 по 2016 год. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).