Источник: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отклонил предложение санкт-петербургского клуба о продлении контракта, информирует турецкий журналист Экрем Конур в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, у 33-летнего нападающего есть много вариантов для продолжения карьеры в России и в Европе.
Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.
В нынешнем сезоне Артём сыграл за клуб из Санкт-Петербурга в 24 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.
Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» и «Рубин» провели переговоры по поводу потенциального трансфера Дзюбы в казанский клуб.
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