Фил Фоден: в период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Он стал автором единственного гола.

«Это была важная победа. «Брентфорд» доставил нам трудности. Это физически мощная команда, опасная при игре на стандартах. Нам нужно было не сбавлять обороты до финального свистка. Я горжусь командой. В период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа, нужно двигаться вперёд и сохранять концентрацию. У команды это получается. Вы видите, что мы набираем много очков.

В нашем чемпионате самая большая конкуренция, всегда рискуешь потерять очки. Но наша команда действует сосредоточенно и играет очень хорошо. Я доволен», — цитирует Фодена официальный сайт клуба.

Видео гола Фодена в матче с «Брентфордом»:

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