В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Артёма Дзюбы.

«Уходит ли из «Зенита» Дзюба? Всё, что сейчас пишут в прессе — глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артёму в клуб не поступало. Мы сейчас не ведём переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В нынешнем сезоне Артём сыграл за клуб из Санкт-Петербурга в 24 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» и «Рубин» провели переговоры по поводу потенциального трансфера Дзюбы в казанский клуб, а сам Артём якобы отказался от продления контракта с сине-бело голубыми.