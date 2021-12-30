Гранит Джака: если бы не Артета, я бы сейчас не выступал за «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака полагает, что главный тренер команды Микель Артета – главная причина продолжения его выступлений за клуб.

«Это тот человек, из-за которого я до сих пор выступаю за клуб. Все знают, что произошло два года назад. Все помнят мой конфликт с болельщиками. Если бы не Артета, я бы не выступал за «Арсенал» по сей день, — заявил Джака в интервью Marca.

Микель Артета сменил на посту главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вскоре после инцидента с участием Джаки, произошедшим в декабре 2019 года. Свой ближайший матч лондонский клуб проведёт с «Манчестер Сити». В предыдущей очной встрече «горожане» разгромили «канониров» со счётом 5:0, а Джака получил прямую красную карточку на 35-й минуте игры.