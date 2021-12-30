«Давайте верить в сборную, в удачу в еврокубках». Сёмин поздравил фанатов с Новым годом
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин опубликовал поздравительный новогодний пост в социальных сетях. 74-летний специалист призвал болельщиков верить в сборную России и в удачу российских клубов на европейской арене, а также пожелал фанатам здоровья.
«Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Верить в нашу сборную и в удачу в еврокубках. Верить во всё то, что может принести нам успех и радость!
Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за наш футбол и ваши любимые команды! Вы — одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда», — написал Юрий Сёмин в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с футбольным мячом около новогодней ёлки.
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