Итальянские спортсмены обязаны пройти вакцинацию к 10 января 2022 года

Профессиональные спортсмены не станут исключением из правил для исполнения постановления правительства Италии о вакцинации, которое вступает в силу 10 января 2022 года.

На данный момент используется так называемый «Green Pass», введённый Евросоюзом. Это электронный сертификат, подтверждающий статус вакцинации, недавнее выздоровление от коронавируса или успешное прохождение теста в последние 48 часов. После вступления постановления в силу будет использоваться «Super Green Pass», который выдается только полностью привитым или переболевшим гражданам. Отрицательного теста для посещения любого спортивного сооружения будет недостаточно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, исключений для профессиональных спортсменов не предусмотрено. Данные меры не слишком сильно затронут Серию А, поскольку ещё к октябрю 98 процентов футболистов были вакцинированы — однако некоторым уже нужна ревакцинация. В английской Премьер-лиге к октябрю были вакцинированы 68 процентов спортсменов, а сейчас их доля составляет 77 процентов от общего числа.