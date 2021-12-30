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Мэйсон Маунт оценил игру Мохамеда Салаха

Мэйсон Маунт оценил игру Мохамеда Салаха
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился впечатлениями от игры форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Учитывая количество забитых мячей и голевых передач, Салаха точно можно считать одним из лучших футболистов мира. Он большой игрок, который здорово проявляет себя в важных матчах и забивает. Он установил очень высокую планку. Думаю, каждому игроку хотелось бы сделать подобное», — приводит слова Маунта Liverpool Echo.

«Челси» и «Ливерпуль» встретятся в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится в Лондоне 2 января. Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 19 матчей, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

Видео гола Салаха в матче с «Ньюкасл Юнайтед»:

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