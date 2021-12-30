У Диего Симеоне, Антуана Гризманна и ещё трёх игроков «Атлетико» диагностирован COVID-19

В четверг, 30 декабря, у пяти представителей мадридского «Атлетико» был диагностирован коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у главного тренера, аргентинца Диего Симеоне, и у следующих футболистов: француза Антуана Гризманна, испанца Коке, португальца Жоау Феликса и мексиканца Эктора Эрреры.

Тренер и игроки находятся на самоизоляции и выполняют все предписания врачей согласно антиковидному протоколу. Болезнь у них протекает бессимптомно.

2 января 2022 года «Атлетико» сыграет с земляками из «Райо Вальекано» в матче очередного тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

Видеообзор матча «Гранада» — «Атлетико М»:

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