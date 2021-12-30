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Романцев прокомментировал назначение Черчесова в «Ференцварош»

Романцев прокомментировал назначение Черчесова в «Ференцварош»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал своё мнение по поводу назначения экс-наставника сборной России Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Признаюсь, решение Станислава возглавить «Ференцварош» меня немного удивило. Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А «Ференцварош» — крепкий клуб с определённой репутацией в Европе. Значит, Черчесов — уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии — вовсе не шаг назад, как считают некоторые, а новый вызов. Так что искренне желаю ему успехов на новом месте», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

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