Романцев прокомментировал назначение Черчесова в «Ференцварош»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал своё мнение по поводу назначения экс-наставника сборной России Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Признаюсь, решение Станислава возглавить «Ференцварош» меня немного удивило. Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А «Ференцварош» — крепкий клуб с определённой репутацией в Европе. Значит, Черчесов — уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии — вовсе не шаг назад, как считают некоторые, а новый вызов. Так что искренне желаю ему успехов на новом месте», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».