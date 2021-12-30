Состоялся Суперфинал футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

27 декабря прошел финал футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Перед стартом игры состоялось награждение призеров регулярного сезона: команды «Свидетели из Шарлатаново», ставшей третьей в такой плотной конкурентной борьбе; команды «Штаб», которая качественно и ровно провела сезон, ну, и конечно, победителей 7 игр из 8 – команды «Гарпастум». Заслуженные овации, памятные подарки и наше восхищение вашей интеллектуальной стабильностью!
Проведя практически безукоризненную игру, разумно рискуя, и проявив настоящую командную сплоченность, победителями Суперфинала «Чемпионат Brainboy» от «Чемпионата» стала команда – «Штаб».
Серебро Суперфинала забирает «Гарпастум», а бронзу — «Прорыва Набабкина».
Также наградили все команды подарками от Чемпионата, Brainboy и наших друзей и партнеров!
Увидимся в следующем сезоне! С наилучшими пожеланиями, «Чемпионат»&Brainboy.
- 30 декабря 2021
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