Рахим Стерлинг рассказал о своём фонде

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и нападающий «трёх львов» Рахим Стерлинг приняли участие в эфире BBC Radio 4 в среду, 29 декабря.

После громкого перехода из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» Стерлинг попал под пристальное внимание прессы. «Я был совсем ещё юношей и порой ощущал себя под прицелом. Всякое может произойти, когда тебе 17-18 лет и ты попадаешь в новую атмосферу. Возможно, некоторых поступков можно было избежать. Но с тех пор я набрался опыта, а футбол наставил меня на путь истинный», — поведал Стерлинг.

Форвард также рассказал о своём детище, Фонде Рахима Стерлинга, созданном в ноябре. Организация помогает в развитии и обучении детей в Лондоне, Манчестере и столице Ямайки Кингстоне, где футболист родился и жил до переезда в Лондон в пятилетнем возрасте. «Жизнь иногда может быть жестокой. Я порой вспоминаю себя в 15-летнем возрасте и те трудности, с которыми пришлось столкнуться. И я хочу при помощи моих друзей из мира футбола помочь молодым парням справиться с возможными неприятностями. Быть может, из кого-нибудь вырастет новый Рахим Стерлинг, чему я буду очень рад».

Позицию своего подопечного разделяет и Гарет Саутгейт, отметивший умение 27-летнего форварда применять силу голоса и правильно использовать его и на поле, и вне его: «Я часто слышу, как люди советуют сфокусироваться исключительно на футболе. Когда я был игроком, то бытовало мнение, что от занятий какой-либо другой деятельностью может пострадать футбольная карьера. Я так не думаю. Переключиться на что-либо для эмоциональной разрядки порой бывает очень полезно».

Под руководством Саутгейта английская сборная заняла четвёртое место на чемпионате мира 2018 года и завоевала серебряные медали на Евро-2020. В отборочном турнире к ЧМ-2022 команда Англии не проиграла ни одного матча и заняла первое место в своей группе.