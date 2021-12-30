Рахим Стерлинг рассказал о своём фонде

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и нападающий «трёх львов» Рахим Стерлинг приняли участие в эфире BBC Radio 4 в среду, 29 декабря.
После громкого перехода из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» Стерлинг попал под пристальное внимание прессы. «Я был совсем ещё юношей и порой ощущал себя под прицелом. Всякое может произойти, когда тебе 17-18 лет и ты попадаешь в новую атмосферу. Возможно, некоторых поступков можно было избежать. Но с тех пор я набрался опыта, а футбол наставил меня на путь истинный», — поведал Стерлинг.
Форвард также рассказал о своём детище, Фонде Рахима Стерлинга, созданном в ноябре. Организация помогает в развитии и обучении детей в Лондоне, Манчестере и столице Ямайки Кингстоне, где футболист родился и жил до переезда в Лондон в пятилетнем возрасте. «Жизнь иногда может быть жестокой. Я порой вспоминаю себя в 15-летнем возрасте и те трудности, с которыми пришлось столкнуться. И я хочу при помощи моих друзей из мира футбола помочь молодым парням справиться с возможными неприятностями. Быть может, из кого-нибудь вырастет новый Рахим Стерлинг, чему я буду очень рад».
Позицию своего подопечного разделяет и Гарет Саутгейт, отметивший умение 27-летнего форварда применять силу голоса и правильно использовать его и на поле, и вне его: «Я часто слышу, как люди советуют сфокусироваться исключительно на футболе. Когда я был игроком, то бытовало мнение, что от занятий какой-либо другой деятельностью может пострадать футбольная карьера. Я так не думаю. Переключиться на что-либо для эмоциональной разрядки порой бывает очень полезно».
Под руководством Саутгейта английская сборная заняла четвёртое место на чемпионате мира 2018 года и завоевала серебряные медали на Евро-2020. В отборочном турнире к ЧМ-2022 команда Англии не проиграла ни одного матча и заняла первое место в своей группе.
- 30 декабря 2021
-
16:59
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:33
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:04
-
13:57
-
13:28
-
12:59
-
12:51
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:09
-
11:58
-
11:55
-
11:44
-
11:35
-
11:29