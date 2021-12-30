Голкиперы Владислав Тороп и Данила Боков подписали новые контракты с ЦСКА.
Соглашение с Торопом рассчитано до окончания сезона-2025/2026, контракт Бокова — до окончания сезона-2022/2023, сообщает официальный сайт ПФК ЦСКА.
Оба вратаря являются воспитанниками академии ЦСКА и на постоянной основе работают с первой командой, в составе которой дебютировали в матчах группового этапа Бетсити Кубка России — 2021/2022 минувшей осенью.
Отметим, что по итогам голосования за лучшего игрока в ноябре-декабре самым ценным футболистом команды был признан вратарь Игорь Акинфеев. Капитана армейцев предпочли остальным игрокам 42 процента участвовавших в опросе. Вторым стал полузащитник Бактиёр Зайнутдинов с результатом в 41 процент. Тройку лидеров замкнул форвард Антон Заболотный с 13 процентами голосов.
- 30 декабря 2021
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