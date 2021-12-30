«Лучший кристалл Сваровски теперь у нас». «Спартак» — о покупке Классена
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«Спартак» отреагировал на переход в команду защитника Леона Классена.
«Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в «Спартаке», — говорится в публикации в англоязычном «твиттере» красно-белых.
21-летний Леон Классен является выходцем академии немецкого клуба «Мюнхен-1860». Его основная позиция на поле – левый защитник. В нынешнем сезоне Классен провел за «Тироль» 20 матчей во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодёжную сборную России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Леона в € 700 тыс. Классен подписал со «Спартаком» контракт до 30 июня 2025 года. Он не будет считаться легионером в РПЛ, так как имеет российское гражданство.
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