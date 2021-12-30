Коутиньо согласился уйти из «Барселоны» в январе

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо готовится покинуть команду в зимнее трансферное окно. Бразильский футболист согласился уйти из клуба в январе, чтобы иметь больше игровой практики для попадания в сборную на чемпионат мира — 2022. Об этом сообщает The Sun.



Главный тренер испанской команды Хави предпочитает использовать в полузащите молодых футболистов. Коутиньо понимает, что для того, чтобы попасть на чемпионат мира в Катаре, ему нужно больше играть в футбол. Сообщается, что бывший игрок «Ливерпуля» может вернуться в АПЛ: им интересуются «Арсенал», «Эвертон» и «Тоттенхэм».



29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами. Контракт игрока с «Барселоной» истекает в 2023 году.

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