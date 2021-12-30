Грулёв: говорить о доминировании «Зенита» можно. Но эту традицию нужно нарушать

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» в чемпионате России.

«Не могу сказать, что Зенит» прямо на голову выше, но команда, конечно, классная, сыгранная. Плюс у них очень сильные легионеры, которые делают разницу на поле. Но с ними можно играть, мне всегда очень интересно действовать против таких команд. Можно ли говорить об их доминировании?



Вот сколько чемпионств они подряд выиграли? Три. Вот и ответ на вопрос. Наверное, можно. Результаты говорят сами за себя. Но эту традицию можно и нужно нарушать», — цитирует Грулёва Sport24.

Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.