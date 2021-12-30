Игроки сборной России и Карпин поздравили болельщиков с Новым годом. Видео

Пресс-служба сборной России на своём YouTube-канале опубликовала поздравление игроков команды и главного тренера Валерия Карпина с наступающим Новым годом.
Фёдор Смолов: Дорогие наши болельщики, как известно, Новый год – праздник семейный, а вы – большая часть нашей футбольной семьи. Желаю вам здоровья, счастья, чтобы в наступающем году вас радовали только положительные новости, чтобы вы были рядом со своими близкими, любимыми людьми, и здоровья, всего самого наилучшего.
Фёдор Кудряшов: Прежде всего хотелось бы вас поблагодарить за то, что в самое непростое время вы всегда были с нами, всегда нас поддерживали и гнали вперёд.
Георгий Джикия: 2021-й год вышел для нас турбулентным: не лучшее выступление на Евро, сложный отбор на чемпионат мира в Катар, но мы всегда бились за вас и чувствовали вашу поддержку. С Новым 2022-м годом.
Валерий Карпин: Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас, несмотря ни на что. Мы вас любим, ценим и поздравляем с 2022-м годом. Мы вас поздравляем, желаем, чтобы наша игра вас всегда радовала. А мы постараемся и в Новом году также радовать вас как можно чаще.
Александр Ерохин: Желаю вам, чтобы в Новом году всегда было месту чуду, чтобы ваши мечты и ожидания обязательно исполнялись и все целей, которые вы перед собой ставите, обязательно вы достигли. Огромной удачи и успехов. Желаю вам и нам всем вместе, чтобы домашние стадионы наконец-то заполнялись на 100% и на стадионах была атмосфера праздника, чтобы все вместе мы одерживали победы.
Данил Глебов: Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы на ваших лицах постоянно была улыбка и радость. Желаю здоровья крепкого, счастья, успехов. Обнимаю, целую. Удачи.
- 30 декабря 2021
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