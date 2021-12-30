«Боря работает как тигр». Селюк — о продлении контракта Ротенберга с «Локомотивом»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал продление контракта своего клиента с клубом до конца нынешнего сезона.
«Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают всё, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально.
Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет. После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен. На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством», — рассказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 декабря 2021
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