«Барселона» и «Челси» интересуются де Лигтом
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Защитник итальянского «Ювентуса» Маттейс де Лигт может сменить команду в летнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересованы испанская «Барселона» и английский «Челси». Об этом сообщает football-italia.
Нидерландец является самым высокооплачиваемым игроком «старой синьоры», он получает € 8 млн плюс € 4 млн бонусов в год. С лета 2022 года отступные за де Лигта будут составлять € 120 млн.
22-летний де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне нидерландский защитник забил один гол в 15 матчах чемпионата Италии. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.
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