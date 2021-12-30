Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении на территории страны «паспорта болельщика» (Fan ID). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.
Новость по теме«Антифутбольное решение!» Романцев – о введении Fan ID
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