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Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков

Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении на территории страны «паспорта болельщика» (Fan ID). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.

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