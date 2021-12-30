Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении на территории страны «паспорта болельщика» (Fan ID). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.