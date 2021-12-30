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«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: текстовая трансляция начнётся в 23:15

«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: текстовая трансляция начнётся в 23:15
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Сегодня, 30 декабря, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом.

«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). «Манчестер Юнайтед» (28) располагается на седьмом месте.

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Англия - Премьер-лига. 20-й тур
30 декабря 2021, четверг. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Комментарии
Новости. Футбол
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