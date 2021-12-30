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Новичок «Спартака» Хлусевич попрощался с «Арсеналом»

Новичок «Спартака» Хлусевич попрощался с «Арсеналом»
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич попрощался с тульским «Арсеналом» — командой, за которую выступал до перехода к красно-белым.

«Хочу поблагодарить тренеров, игроков, административный персонал за то, что каждый день помогали мне расти и становиться лучше. У нас потрясающая атмосфера в команде, мы всегда бились друг за друга, даже в сложных ситуациях не опускали рук. Отдельно поблагодарю руководство клуба и лично Гурама Захаровича Аджоева, который поверил в меня и позволил стать частью «Арсенала».

Дорогие болельщики, спасибо вам, что вы всегда рядом с «Арсеналом»! Не забуду, как в моих первых матчах в Премьер-Лиге трибуны гнали меня вперёд и скандировали моё имя. Это было удивительное чувство. С большой радостью буду приезжать в Тулу», — приводит слова Хлусевича пресс-служба тульского клуба.

20-летний Хлусевич в 16 матчах чемпионата России нынешнего сезона забил четыре гола и отдал две голевые передачи. «Спартак» заплатил за футболиста € 3 млн.

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