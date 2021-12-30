Хлусевич рассказал о подписании контракта со «Спартаком» по ходу сезона

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич, подписавший контракт с московским «Спартаком» по ходу сезона, рассказал, как на него повлияло это событие.
«Давило ли психологически то, что подписал контракт со «Спартаком» во время сезона в «Арсенале»? Нет. Я был полностью сконцентрирован на игре за «Арсенал», который сделал из меня футболиста Премьер-Лиги и дал возможность перейти в топ-клуб. В Туле любят футбол, здесь искренние люди, которые живут любимой командой. Как можно было подвести болельщиков, которые в каждом домашнем матче давали мне сумасшедшую поддержку?» — приводит слова Хлусевича пресс-служба тульского «Арсенала» на сайте.
20-летний Хлусевич в 16 матчах чемпионата России нынешнего сезона забил четыре гола и отдал две голевые передачи. «Спартак» заплатил за футболиста € 3 млн.
- 30 декабря 2021
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