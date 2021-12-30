Отец новичка «Спартака» Классена: у Леона большое желание вписать имя в историю клуба

Сергей Классен, отец новичка «Спартака» Леона Классена, рассказал, чего он ждет от сына в московском клубе.

«Если бы не верили в том, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт. Я большой фанат «Спартака» с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба. Насколько я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую.

Они были на нескольких играх, в которых играл Леон, но тогда его не знали — они приходили смотреть на других игроков. Но в итоге он им понравился. Был интерес от европейских клубов, но от «Спартака» поступило конкретное предложение. Для него было немаловажно, что он знает многих ребят там», — цитирует Классена-старшего Sport24.