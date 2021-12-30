Глава Башкортостана: считаю реальным увидеть новый стадион для «Уфы» к 2027 году

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта выразил надежду, что новый стадион для «Уфы» будет построен к 2027 году.



«Учитывая финансовые затраты и строительство ряда крупных спортивных объектов к 450-летию Уфы, необходимо трезво смотреть на дальнейшие перспективы. Поэтому считаю реальным увидеть новый футбольный стадион в Уфе к 2027 году», — приводит слова Хабирова пресс-служба «Уфы» на официальном сайте.



Генеральный директор команды Шамиль Газизов вручил Хабирову именную футболку с номером «02» (код региона) от имени и по поручению президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.



«Уфа» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги идёт на 15-м месте турнирной таблицы, набрав в 18 турах 16 очков.

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