Лукаку: надеюсь, что вернусь в «Интер» не в конце своей карьеры

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выразил надежду, что ещё поиграет в составе итальянского «Интера».



«Я искренне надеюсь, что вернусь в «Интер» не в конце своей карьеры, а на пике, чтобы вместе побеждать», — приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sport.



28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Лукаку реализовал подачу Маунта с углового:

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