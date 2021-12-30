Лукаку: надеюсь, что вернусь в «Интер» не в конце своей карьеры

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выразил надежду, что ещё поиграет в составе итальянского «Интера».
«Я искренне надеюсь, что вернусь в «Интер» не в конце своей карьеры, а на пике, чтобы вместе побеждать», — приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sport.
28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.
Лукаку реализовал подачу Маунта с углового:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 30 декабря 2021
-
22:57
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:38
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:31
-
21:07
-
20:53
-
20:44
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
19:59
-
19:34
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:07
-
18:30
-
18:17
-
17:57
-
17:42
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
16:59
-
16:52