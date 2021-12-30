Фонсека, Марш и Клеман — кандидаты на смену Ковача в «Монако»

Португалец Паулу Фонсека, американец Джесси Марш и бельгиец Филипп Клеман могут сменить хорватского специалиста Нико Ковача на посту главного тренера «Монако». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».



Сегодня, 30 декабря, стало известно, что руководство французского клуба отстранило от тренировок 50-летнего Ковача. Ранее сообщалось, что «Монако» может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и всё более отдалённых отношений между тренером и игроками. По сведениям, Ковач в ближайшее время будет уволен со своей должности. Фонсека, Марш и Клеман — основные кандидаты на должность нового главного тренера «Монако».



После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков в 19 матчах национального первенства.

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