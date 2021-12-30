Фонсека, Марш и Клеман — кандидаты на смену Ковача в «Монако»

Португалец Паулу Фонсека, американец Джесси Марш и бельгиец Филипп Клеман могут сменить хорватского специалиста Нико Ковача на посту главного тренера «Монако». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
Сегодня, 30 декабря, стало известно, что руководство французского клуба отстранило от тренировок 50-летнего Ковача. Ранее сообщалось, что «Монако» может уволить Ковача из-за отсутствия индивидуального прогресса в команде и всё более отдалённых отношений между тренером и игроками. По сведениям, Ковач в ближайшее время будет уволен со своей должности. Фонсека, Марш и Клеман — основные кандидаты на должность нового главного тренера «Монако».
После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место, набрав 29 очков в 19 матчах национального первенства.
- 30 декабря 2021
-
22:57
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:38
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:31
-
21:07
-
20:53
-
20:44
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
19:59
-
19:34
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:07
-
18:30
-
18:17
-
17:57
-
17:42
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
16:59
-
16:52