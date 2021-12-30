В Италии сообщили об интересе «Химок» к Кокорину

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в России. В услугах форварда заинтересованы подмосковные «Химки». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись голевыми действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
Главным тренером «Химок» является Игорь Черевченко. Подмосковная команда с 14 очками в 18 турах занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее место (16).
«Фиорентина» в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
- 30 декабря 2021
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