В Италии сообщили об интересе «Химок» к Кокорину

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в России. В услугах форварда заинтересованы подмосковные «Химки». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись голевыми действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.



Главным тренером «Химок» является Игорь Черевченко. Подмосковная команда с 14 очками в 18 турах занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее место (16).



«Фиорентина» в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.