Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сдал 2 отрицательных теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своём «твиттере».

Недавно положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у серба Луки Йовича, полузащитников Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также у нападающего Винисиуса Жуниора.



Ранее стало известно, что коронавирусом заразились семь футболистов «Барселоны», а в основной команде «Валенсии» зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.



Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (38) и «Бетис» (33). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».