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Александер Чеферин высказался против проведения чемпионата мира раз в два года

Александер Чеферин высказался против проведения чемпионата мира раз в два года
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин высказался по поводу дискуссии о проведении чемпионата мира каждые два года.

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года, а не каждые два года. Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и прочие турниры, связанные непосредственно с футболом. Это просто плохая идея. Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всём мире отвергают идею проводить его каждые два года», – приводит слова Чеферина Swiss Info.

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