Де Брёйне делает навесы низом. Что? Разбор 20-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 19-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграли безумный матч с девятью голами, «Арсенал» отдоминировал «Норвич», «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас», а «Челси» с трудом обыграл «Астон Виллу».



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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает неадекватные рейтинги и подводит итоги года на своём канале

Гриша удивляется прессингу «Арсенала» в своём телеграм-канале



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Таймкоды:



0:00 – Привет, Жоржиньо



0:59 – «Ливерпуль»: 37 навесов и достаточно моментов



7:26 – Почему застревает Трент



16:39 – «Саут» здорово перестроился под «Тоттенхэм», но Салису…



26:41 – Тухель не ноет, а прав



30:18 – А с чего вдруг гол «Челси» засчитали?



34:38 – Кирилл рассказывает мем про волков



45:17 – «Брентфорд», «Сити» и смешно отставленная нога



55:24 – Чего хочет Рангник от «МЮ»?



59:38 – Игрока «Уотфорда» взяли за «тарелку борща»