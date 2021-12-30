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Де Брёйне делает навесы низом. Что? Разбор 20-го тура АПЛ

Де Брёйне делает навесы низом. Что? Разбор 20-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 19-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграли безумный матч с девятью голами, «Арсенал» отдоминировал «Норвич», «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас», а «Челси» с трудом обыграл «Астон Виллу».

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает неадекватные рейтинги и подводит итоги года на своём канале

Гриша удивляется прессингу «Арсенала» в своём телеграм-канале

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Таймкоды:

0:00 – Привет, Жоржиньо

0:59 – «Ливерпуль»: 37 навесов и достаточно моментов

7:26 – Почему застревает Трент

16:39 – «Саут» здорово перестроился под «Тоттенхэм», но Салису…

26:41 – Тухель не ноет, а прав

30:18 – А с чего вдруг гол «Челси» засчитали?

34:38 – Кирилл рассказывает мем про волков

45:17 – «Брентфорд», «Сити» и смешно отставленная нога

55:24 – Чего хочет Рангник от «МЮ»?

59:38 – Игрока «Уотфорда» взяли за «тарелку борща»

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