Де Брёйне делает навесы низом. Что? Разбор 20-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 19-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграли безумный матч с девятью голами, «Арсенал» отдоминировал «Норвич», «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас», а «Челси» с трудом обыграл «Астон Виллу».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает неадекватные рейтинги и подводит итоги года на своём канале
Гриша удивляется прессингу «Арсенала» в своём телеграм-канале
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Таймкоды:
0:00 – Привет, Жоржиньо
0:59 – «Ливерпуль»: 37 навесов и достаточно моментов
7:26 – Почему застревает Трент
16:39 – «Саут» здорово перестроился под «Тоттенхэм», но Салису…
26:41 – Тухель не ноет, а прав
30:18 – А с чего вдруг гол «Челси» засчитали?
34:38 – Кирилл рассказывает мем про волков
45:17 – «Брентфорд», «Сити» и смешно отставленная нога
55:24 – Чего хочет Рангник от «МЮ»?
59:38 – Игрока «Уотфорда» взяли за «тарелку борща»
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