Лукаку заявил, что недоволен схемой Тухеля в «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку высказался об игровой схеме синих.



«С моей физической формой всё хорошо, всё даже лучше прежнего. После двух лет в Италии, где я много работал с тренерами и диетологами «Интера», я в хорошем физическом состоянии. Но я недоволен сложившейся ситуацией со схемой в «Челси». Думаю, тренер решил использовать другую игровую систему, и я просто не должен сдаваться, а должен продолжать работать и оставаться профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я профессионал и не должен сдаваться», – цитирует Лукаку Sky Sport Italia.

28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.