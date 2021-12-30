Варди пропустит до месяца из-за травмы

Нападающий «Лестера» Джейми Варди будет отсутствовать 3-4 недели из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает главный тренер команды Брендан Роджерс.



«Что касается Варди, то он может пропустить три-четыре недели. Обследование показало, что у него травма подколенного сухожилия», — приводит слова Роджерса Reuters.



34-летний Варди получил повреждение в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0). Английский нападающий в 22 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал голевую передачу. Контракт футболиста истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

Варди и Кастань разыграли отличную комбинацию:

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