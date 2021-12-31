Луческу: на Украине психоз из-за возможного вооружённого конфликта, потому что есть угроза

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о конфликте России и Украины.
«Может ли политическая ситуация с Россией привести к новому коллапсу? Кто знает, что будет? Никто не знает. Все ждут, чтобы дела пошли вперёд. Страсть людей к футболу неуклонно растёт. Интерес очень высок. Всё зависит от того, что вы им предлагаете. Молодёжь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть на еврокубки.
Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда. Очевидно, есть психоз из-за возможного вооружённого конфликта, потому что есть постоянная угроза. Некоторые из лидеров не осознают этого. Надеюсь, что, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
- 31 декабря 2021
-
00:28
-
00:19
-
00:17
-
00:03
-
00:00
- 30 декабря 2021
-
23:51
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:38
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:31
-
21:07
-
20:53
-
20:44
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
19:59
-
19:34
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:07
-
18:30