Луческу: на Украине психоз из-за возможного вооружённого конфликта, потому что есть угроза

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о конфликте России и Украины.

«Может ли политическая ситуация с Россией привести к новому коллапсу? Кто знает, что будет? Никто не знает. Все ждут, чтобы дела пошли вперёд. Страсть людей к футболу неуклонно растёт. Интерес очень высок. Всё зависит от того, что вы им предлагаете. Молодёжь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть на еврокубки.

Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда. Очевидно, есть психоз из-за возможного вооружённого конфликта, потому что есть постоянная угроза. Некоторые из лидеров не осознают этого. Надеюсь, что, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.