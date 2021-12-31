Источник: Мората сообщил руководству «Ювентуса», что хочет уйти в январе

Нападающий Альваро Мората хочет покинуть «Ювентус» в ближайшее время. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Гуидо Толомей.
По информации инсайдера, 29-летний испанец сообщил туринцам, что хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в приглашении Мораты.
В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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