Источник: Мората сообщил руководству «Ювентуса», что хочет уйти в январе

Нападающий Альваро Мората хочет покинуть «Ювентус» в ближайшее время. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Гуидо Толомей.



По информации инсайдера, 29-летний испанец сообщил туринцам, что хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в приглашении Мораты.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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