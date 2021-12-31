Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Мората сообщил руководству «Ювентуса», что хочет уйти в январе

Источник: Мората сообщил руководству «Ювентуса», что хочет уйти в январе
Комментарии

Нападающий Альваро Мората хочет покинуть «Ювентус» в ближайшее время. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Гуидо Толомей.

По информации инсайдера, 29-летний испанец сообщил туринцам, что хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно. Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в приглашении Мораты.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Хави попросил руководство «Барселоны» подписать Морату
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021