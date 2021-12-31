Гол Яремчука не спас «Бенфику» от поражения «Порту» в чемпионате Португалии

В Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» принимал «Бенфику». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:1, которая стала для них 11-й кряду в этом турнире.

В составе «Порту» отличились Фабиу Виейра, Пепе и Мехди Тареми. Автором единственного гола «Бенфики» стал 26-летний украинский форвард Роман Яремчук.

Таким образом, «Порту», набрав 44 очка в 16 турах, вырывается в лидеры турнирной таблицы чемпионата Португалии, обходя «Спортинг» по дополнительным показателям. Замыкает тройку «Бенфика» (37).

В текущем сезоне Яремчук принял участие в 26 встречах во всех турнирах за «Бенфику», в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Примечательно, что команды встречались между собой не так давно – 23 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Португалии победу одержали также футболисты «Порту» (3:1).