«Позор!» Пейчинович раскритиковал «Локомотив» за продление контракта с Борисом Ротенбергом

Сербский футболист воронежского «Факела» Неманья Пейчинович, имеющий российское гражданство, прокомментировал решение «Локомотива», за который он выступал с 2014 по 2018 года, продлить контракт с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом.

«Если он уже не умеет играть в футбол, и это вся страна видит и знает об этом давно, то почему вы не даете ему какую-то функцию в клубе, чтобы не уничтожить и историю «Локомотива», и всех тех, кто играл за клуб? Позор!» — гласит комментарий Пейчиновича к публикации железнодорожников в «инстаграме».

Напомним, срок нового соглашения Ротенберга с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2021/2022. Он является игроком «Локомотива» с 2016 года. С тех пор Борис сыграл за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле 348 минут.