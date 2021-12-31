«Милан» готов составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за форварда «Базеля»

Селекционная служба итальянского «Милана» обратила взор на 23-летнего бразильского нападающего швейцарского «Базеля» Артура Кабрала. Об этом сообщает Calciomercato.it.

Как отмечает источник, «Милан» рассматривает вариант с подписанием Кабрала, как уже в ближайшее зимнее трансферное окно, так и летом. Его трансферная стоимость варьируется от € 12 млн до € 15 млн. В клубе видят перспективного форварда в качестве альтернативы 40-летнему шведу Златану Ибрагимовичу и 35-летнему французу Оливье Жиру.

Ранее сообщалось об интересе к Кабралу со стороны санкт-петербургского «Зенита», который предлагал за него € 11 млн, а швейцарский клуб запросил не менее € 15 млн.



В текущем сезоне Кабрал принял участие в 31 матче за «Базель» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 8 результативными передачами.