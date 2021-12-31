Роналду в 6-й раз кряду не забил со штрафного: в матче с «Бёрнли» он попал в стенку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после своего возвращения в Англию по-прежнему не может забить прямым ударом со штрафного.
На этот раз он не реализовал свой шанс, который возник у команды в домашнем матче с «Бёрнли» (3:1). На 78-й минуте хозяева заработали штрафной, Роналду мощно пробил, но мяч попал в стенку. После возвращения в «МЮ» Роналду уже 6 раз бил штрафные, не сумев реализовать ни одной попытки. В «Ювентусе» у него был 1 гол за 71 попытку со штрафных.
Несмотря на это, в этом матче Криштиану Роналду удалось отметиться забитым мячом и результативной передачей.
Гол Роналду в ворота «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».
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В текущем сезоне Роналду принял участие в 21 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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