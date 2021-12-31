Роналду обогнал Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, на счету которого гол и результативная передача в победном матче с «Бёрнли» (3:1), обогнал норвежца Уле-Гуннара Сульшера по количеству забитых мячей за команду в чемпионате Англии.



Для Роналду гол в матче с «Бёрнли» стал уже 92-м в английской Премьер-лиге. Бывший норвежский форвард «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер забил на один мяч меньше.



Напомним, что возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» состоялось в августе этого года, когда главным тренером команды был Сульшер. В ноябре после ряда неудачных результатов норвежского специалиста отправили в отставку. Исполняющим обязанности наставника «МЮ» стал Майкл Каррик, которого затем сменил немец Ральф Рангник, до этого работавший руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».



В текущем сезоне португалец сыграл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 8 голов. В том числе два с пенальти. Также на его счету три результативные передачи.



Следующий матч «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии назначен на 3 января: в этом день команда на своём поле примет «Вулверхэмптон».

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